"Яндекс" изменил логотип впервые за 13 лет

Фото: Пресс-служба Яндекс

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс" сообщил, что впервые за 13 лет сменил логотип на главной странице портала - изменился шрифт надписи. Изменение логотипа стало частью нового фирменного стиля интернет-компании.

У нас обновился логотип и появился знак — буква "Я" в красном круге. Совсем скоро вы увидите её во всех наших приложениях, на дверях такси и сумках курьеров. Да что мы тут рассказываем — смотрите сами. pic.twitter.com/ySxR0vGFAd — Яндекс (@yandex) March 31, 2021

Также "Яндекс" изменил свою поисковую строку - она больше не повторяет форму стрелки.

В айдентику компании также включен новый знак — буква "Я" в красном круге, она появится в интерфейсах и офлайновых элементах компании, например, на сумках курьеров и на автомобилях "Яндекс.Такси". Новый шрифт будет использоваться в логотипах сервисов.

В разработке фирменного стиля компании участвовали дизайнеры "Яндекса" и дизайнер шрифта Илья Рудерман.

"Новая айдентика отражает суть современного "Яндекса" и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из "Яндекс.Лавки". В то же время она напоминает, что у сервисов "Яндекса" общие технологии и общее начало - поиск", - объяснил через пресс-службу дизайн-директор "Яндекс.Поиска" Геннадий Лохтин.