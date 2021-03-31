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"Яндекс" изменил логотип впервые за 13 лет

"Яндекс" изменил логотип впервые за 13 лет
Фото: Пресс-служба Яндекс

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс" сообщил, что впервые за 13 лет сменил логотип на главной странице портала - изменился шрифт надписи. Изменение логотипа стало частью нового фирменного стиля интернет-компании.

Также "Яндекс" изменил свою поисковую строку - она больше не повторяет форму стрелки.

В айдентику компании также включен новый знак — буква "Я" в красном круге, она появится в интерфейсах и офлайновых элементах компании, например, на сумках курьеров и на автомобилях "Яндекс.Такси". Новый шрифт будет использоваться в логотипах сервисов.

В разработке фирменного стиля компании участвовали дизайнеры "Яндекса" и дизайнер шрифта Илья Рудерман.

"Новая айдентика отражает суть современного "Яндекса" и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из "Яндекс.Лавки". В то же время она напоминает, что у сервисов "Яндекса" общие технологии и общее начало - поиск", - объяснил через пресс-службу дизайн-директор "Яндекс.Поиска" Геннадий Лохтин.

Яндекс Геннадий Лохтин Илья Рудермна Яндекс.Такси Яндекс.Лавка

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