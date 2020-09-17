"Яндекс.Деньги" проведет ребрендинг и станет "ЮMoney"

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Яндекс.Деньги" проведет ребрендинг и станет называться "ЮMoney", говорится в пресс-релизе компании.

Как сообщалось, "Яндекс.Деньги" перешла в собственность Сбербанка России в результате реструктуризации бизнеса с "Яндексом".

Брендом "ЮMoney" станет сервис электронных платежей, платежное решение для бизнеса "Яндекс.Касса" изменит название на "ЮKassa".

"Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно. Новый бренд отражает ценности компании как лидера рынка электронных денег в России", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в основе нового логотипа – набранное латиницей слово money и кириллическая буква "Ю", составленная из апострофа и круга. "Буква выпуклая и эмоциональная, круг символизирует монету. Считываемые латинские I и O - Input / Output – отсылка к технологической ДНК компании. О том же говорят единица и ноль – бинарный код", - поясняет компания.

В сообщении отмечается, что "ЮMoney" будет совершенствовать уже существующие продукты и сервисы, которые компания запускала под брендами "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Касса".

"ЮMoney" будет расти как часть экосистемы Сбербанка и добавит к числу существующих сервисов возможности и платежные методы, которые уже доступны ряду компаний экосистемы – "Сбербанк ID", SberPay, "Плати QR", - говорится в пресс-релизе.

Также "ЮMoney" расширит линейку карт, планирует совершенствовать программу лояльности, а также запустить новые продукты для бизнеса и пользователей самостоятельно и вместе с другими компаниями экосистемы.

Ранее сообщалось, что в результате реструктуризации совместного бизнеса с "Яндексом" 21 июля Сбербанк консолидировал 100% первого СП компаний – "Яндекс.Деньги". За выкуп блокпакета банк заплатил 2,4 млрд рублей.