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Россиянин Петушков получил 12 лет колонии за госизмену

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина РФ Сергея Петушкова за государственную измену, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в госизмене (статья 275 УК РФ).

Процесс в отношении Петушкова прошел в закрытом режиме, материалы его дела засекречены.

Петушков был арестован 25 июня 2019 года Лефортовским судом Москвы. О фабуле его дела официально не сообщалось.

Сергей Петушков Мосгорсуд

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