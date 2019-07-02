Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы отправил под арест гражданина России Сергея Петушкова, подозреваемого в государственной измене, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 25 июня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Петушкову Сергею Викторовичу на один месяц тридцать дней, то есть до 24 августа", - сообщила пресс-секретарь суда.

Фабула расследования по ст. 275 УК РФ (госизмена) неизвестна, равно как то, кем является Петушков, поскольку материалы уголовного дела дела засекречены.

Арестованному грозит до 20 лет лишения свободы.