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Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене

Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене
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Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы отправил под арест гражданина России Сергея Петушкова, подозреваемого в государственной измене, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 25 июня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Петушкову Сергею Викторовичу на один месяц тридцать дней, то есть до 24 августа", - сообщила пресс-секретарь суда.

Фабула расследования по ст. 275 УК РФ (госизмена) неизвестна, равно как то, кем является Петушков, поскольку материалы уголовного дела дела засекречены.

Арестованному грозит до 20 лет лишения свободы.

Россия Сергей Петушков

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