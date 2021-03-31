Кремль с осторожным оптимизмом оценил ситуацию с коронавирусом в РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что позитивная динамика в борьбе с коронавирусом является поводом для осторожного оптимизма, но угроза сохраняется.

"Правительственный штаб не ослабляет своего внимания к теме коронавируса, сохраняется целый набор ограничений. Несмотря на имеющуюся сейчас позитивную динамику, все говорят, что это повод для осторожного оптимизма. Естественно никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам.

Так он ответил на вопрос о возможности в России третьей волны коронавируса.

По словам Пескова, "угроза сохраняется" и поэтому всем необходимо сохранять те ограничения и рекомендации, которые действуют.

Во вторник о возможности третьей волны распространения коронавируса в России заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. Однако глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире программы "Док-ток" на Первом канале сказал, что "сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно".