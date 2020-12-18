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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:04Заразились
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Переболевший COVID Песков заявил, что ему нет смысла вакцинироваться

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ему не нужно прививаться от коронавируса, так как после перенесенного заболевания у него до сих пор высокий уровень антител.

"Мы делали анализ, который показал у нас очень высокий по-прежнему уровень антител", - сказал он в эфире радио "КП".

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"Исходя из этого, мы пришли к выводу, что, имея такие антитела, мы пока вакцинироваться не будем, потому что нет смысла. Ты же вакцинируешься, чтобы у тебя иммунитет возник, а у меня пока иммунитет на максимуме, и мне, соответственно, просто нет смысла вакцинироваться", - добавил Песков.

12 мая Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в клинике, позже у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Его супруга Татьяна Навка также заболела COVID-19. 25 мая пресс-секретаря президента выписали.

Дмитрий Песков коронавирус

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