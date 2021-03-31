Путин допустил национализацию предприятий, не справляющихся с ГОЗ

Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности национализации предприятий в случае злостного невыполнения ими гособоронзаказа (ГОЗ).

"Обратил внимание на то, что вы сказали и по поводу возможной национализации для сохранения занятости. (...) Да, такой инструмент возможен. В том числе, и в случае, - и вот это совсем другая история, но тем не менее, - злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями", - сказал Путин в среду на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

По его словам, в таких случаях, о которых идет речь, непонятна ситуация с эффективностью работы менеджмента этих предприятий. "Если собственники не справляются с текущей работой и не могут использовать, в том числе, и помощь со стороны государства, а она в целом оказывается, то такой инструмент возможен", - отметил президент.

"Судя по той информации, которая сейчас ко мне поступает в преддверии подготовки наших (военных) совещаний в Сочи, некоторые коллеги совершенно очевидно должны повысить свое личное внимание к выполнению заказов государства, тем более, что они ритмично оплачиваются", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что при этом нельзя перебрасывать полученные от государства деньги на другие предприятия и другой бизнес.

Так глава государства отреагировал на выступление председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, который предложил использовать механизм национализации при процедуре банкротства социально-значимых стратегических предприятий в случае угрозы невыполнения ими общественно-важных функций, в том числе поддержания занятости.

При этом Путин заметил, что "национализация носит крайний характер, и в данном случае совсем необязательно, что эта мера приведет к повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия".