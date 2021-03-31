И.о. зампреда правительства Ставрополья арестован за мошенничество

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Чертановский суд Москвы арестовал до 23 мая исполняющего обязанности замглавы правительства Ставропольского края Романа Петрашова, обвиняемого в незаконном получении 130 млн рублей.

Ранее в среду сообщалось, что Петрашову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Он был задержан накануне.

По данным следствия, Петрашов, занимающий должность зампреда правительства Ставропольского края, в период с 2013 по 2015 год "под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн рублей".

В ведомстве отметили, что эти деньги он получил лично, через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц.

Cвою вину Петрашов не признает.