И.о. зампреда правительства Ставрополья задержан по делу о мошенничестве

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова, он задержан, сообщила пресс-служба СКР.

"По данным следствия, Петрашов, занимающий должность заместителя председателя правительства Ставропольского края в период с 2013 по 2015 год, под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн рублей. Денежные средства он получил лично, через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Проводятся обыски, в том числе по месту жительства и на рабочем месте Петрашова, устанавливаются иные причастные к преступлению.

44-летний Петрашов был назначен заместителем председателя правительства Ставропольского края в 2013 году, с приставкой и.о. работает с 15 марта текущего года из-за отставки правительства региона после задержания другого вице-премьера - Александра Золотарева. До назначения зампредом ставропольского правительства Петрашов работал в нефтегазовой отрасли.

Первая отставка

Ранее пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении зампреда правительства Ставрополья Александра Золотарева. Его подозревают в получении взяток на сумму более 60 млн рублей. Вечером 12 марта вице-премьера задержали в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться, затем 14 марта он был арестован.

Через несколько дней после ареста Золотарева губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что правительство региона отправлено в отставку. Сейчас все члены правительства Ставрополья продолжают работать с приставками и.о. Новый состав правительства края будет определен после антикоррупционной проверки, которая продлится до конца марта.

Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе ставропольского губернатора, Золотарев "уволен по истечению срока полномочий в связи с отставкой правительства края".