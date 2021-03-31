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Суд Петербурга запретил в РФ мобильное приложение иеговистов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга признал экстремистским и запретил к распространению на территории России мобильное приложение JW Library международной религиозной организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ). Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры города.

Решение суда вскоре будет направлено в Роскомнадзор, на его основании приложение заблокируют, следует из релиза.

Как сообщалось, прокуратура Петербурга в октябре 2020 года обратилась в суд с иском запретить JW Library к распространению в РФ. Обосновывая исковые требования, надзорное ведомство указало, что через это приложение, функционирующее в сервисах Google Play и App Store, "массово распространяются экстремистские печатные издания".

JW Library – это официальное приложение, разработанное "Свидетелями Иеговы". В нем содержатся переводы Библии, а также книги и брошюры для ее изучения. Разработчиком приложения является религиозная организация "Свидетели Иеговы", авторские права принадлежат НКО "Общество сторожевой башни, Библии и трактатов Пенсильвании", а провайдером – НКО "Общество сторожевой башни и трактатов Нью-Йорка" (юрлица свидетелей Иеговы).

Прокуратура отмечает, что названные организации расположены за пределами России, более 40 изданных ими информационных материалов, которые распространяются в РФ, признаны экстремистскими.

Верховный суд России в апреле 2017 года по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил их деятельность на территории государства.

Петербург Свидетели Иеговы

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