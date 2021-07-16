Трое уральских последователей "Свидетелей Иеговы" получили условные сроки

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Свердловской области мужчина и две женщины из Карпинска признаны виновными в участии в деятельности запрещенной за экстремизм религиозной организации (ч.2 ст.282.2 УК), сообщили в СК.

Одна подсудимая получила год лишения свободы условно, остальные - по два года условно.

Следствие и суд установили, что в 2017-2018 годах они знали, что их организация ликвидирована, но продолжали заниматься миссионерством в Карпинске.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР, речь идет о "Свидетелях Иеговы" (запрещена в России.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что эти люди летом 2018 года подошли на улице к сотруднице полиции, которая в тот момент была в штатском, и стали предлагать ей литературу с религиозной символикой. В итоге их задержали, а в процессе работы с ними было обнаружено и изъято большое количество литературы и других информационных материалов с элементами экстремизма, добавил он.

Полиция передала собранные на них материалы в региональный СК, а следователи довели дело до суда, сказал Горелых. Доказательства в суд представил следственный отдел по городу Краснотурьинск, отметили в СК.