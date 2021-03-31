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Возбуждено дело об угрозе свидетелю конфликта в школьном чате в Волгограде

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Второе уголовное дело возбуждено против основного фигуранта уголовного дела об убийстве после конфликта, который начался в школьном родительском чате в Волгограде.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, дело заведено по статье об угрозе убийством в связи с выполнением лицом общественного долга.

По данным ведомства, в ходе очередного судебного заседания по делу о причинении телесных повреждений из-за ссоры в родительском чате 31-летний подсудимый угрожал расправы ключевому свидетелю обвинения.

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В конце октября 2020 года в Волгограде произошел конфликт между родителями в школьном чате. По данным следствия, потерпевший Роман Гребенюк предположительно оскорбил одну из участниц чата, в свою очередь, та попросила разобраться с обидчиком брата Арсена Мелконяна. Мужчина на следующий день подкараулил Гребенюка в банке и несколько раз ударил по голове. Спустя неделю потерпевший скончался, не приходя в сознание.

Было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Следствие также посчитало виновными в трагедии родную сестру главного обвиняемого и ее мужа, который вместе с Мелконяном отправился на "разборку" в банк. Женщине предъявлено обвинение по статье о подстрекательстве, а ее мужа привлекли за покушение на умышленное причинение тяжкого вреда.

Суд арестовал обоих мужчин на полгода, а сестре главного обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным местных СМИ, погибший работал риелтором, он один воспитывал 12-летнюю дочь.

Волгоград

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