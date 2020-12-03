Завершено расследование по делу об убийстве из-за ссоры в родительском чате

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Волгоградские следователи завершили расследование в отношении троих фигурантов уголовного дела об убийстве после конфликта, который начался в школьном родительском чате, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

Всех обвиняемых и потерпевших накануне, 2 декабря, уведомили об окончании следственных действий. "Сегодня участники уголовного процесса приступили к ознакомлению с материалами", - говорится в релизе.

Отмечается, что по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело находится на контроле в центральном аппарате.

Ранее сообщалось, что следователи изучают обстоятельства гибели 41-летнего мужчины после избиения в одном из отделений банка в Волгограде. Как выяснилось, причиной конфликта стал спор в родительском школьном чате.

По данным местных СМИ, погибший работал риелтором, он один воспитывал 12-летнюю дочь.

Было возбуждено уголовное дело.