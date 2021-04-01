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Коллекторов предложили лишать свободы на срок до 12 лет за незаконные действия

Коллекторов предложили лишать свободы на срок до 12 лет за незаконные действия
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Новая статья за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц появится в Уголовном кодексе (УК) РФ, она предусматривает до 12 лет тюремного заключения, сообщает в четверг газета "Известия".

"Госдума до конца весенней сессии может рассмотреть законопроект депутатов Василия Пискарева, Николая Рыжака и Эрнеста Валеева "О внесении изменений в УК РФ и статьи 150 и 151 УПК РФ". Документом предлагается ввести в Уголовный кодекс новую статью за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц и установить за нее повышенную меру ответственности", - говорится в публикации.

Согласно тексту законопроекта, речь идет о наказании за угрозы или применение насилия, уничтожение или повреждение имущества, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица, отмечает издание.

В качестве наказания за эти правонарушения может быть наложен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет. Также виновное лицо может быть наказано принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. За те же деяния, совершенные организованной группой, предлагают наказывать лишением свободы на срок до 12 лет, уточняется в статье.

Законопроект готовы поддержать во всех фракциях Госдумы, а правительство РФ уже дало на него положительный отзыв. Опрошенные газетой эксперты полагают, что с учетом высокой социальной значимости инициатива будет принята в кратчайшие сроки, пишут "Известия".

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