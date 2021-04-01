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Что случилось этой ночью: четверг, 1 апреля

Протест против приезда Познера в Грузию, срыв поставок вакцины Johnson & Johnson, новые ограничения во Франции

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Поставки вакцины Johnson & Johnson приостановлены в США из-за ошибки на заводе. По данным Politico, работники завода по ошибке смешали ингредиенты для вакцины с ингредиентами вакцины от другого производителя.

- В Тбилиси начались столкновения между полицией и протестующими против приезда Познера. Протестующие требуют выдворить российского журналиста из страны.

- Макрон объявил об ужесточении ограничений из-за COVID-19 во Франции. С 5 апреля, понедельника, как минимум на три недели закрываются школы.

- Коллекторов предложили лишать свободы на срок до 12 лет за незаконные действия. Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума до конца весенней сессии.

- Правительство Москвы пообещало сохранить "Елисеевский". "Вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем объекта, с ними будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры", - сообщили в мэрии.

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