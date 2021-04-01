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Володин заявил, что находиться в Грузии для россиян сейчас небезопасно

Такое мнение спикер Думы высказал на фоне ситуации с приездом Познера в Тбилиси

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Приезд тележурналиста Владимира Познера в Тбилиси, вызвавший акции протеста, демонстрирует, что находиться в этой стране небезопасно для визитеров из РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия", - написал Володин в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что "радикализм во многом сегодня определяет ее внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему".

По мнению спикера, "все это, безусловно, только разрушает Грузию", и в преддверии летнего туристического сезона "еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны".

Резонанс вокруг визита Познера в Тбилиси

Ранее сообщалось, что прилетевший в Тбилиси в среду, 31 марта, вместе с друзьями российский журналист Владимир Познер вынужден был покинуть Грузию в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями представителей оппозиционных партий и их сторонников.

Как сообщают грузинские СМИ, планировавший отметить в Тбилиси свое 87-летие Познер и прибывшие вместе с ним из Москвы гости добрались до Тбилисского международного аэропорта рано утром в четверг в сопровождении полиции.

СМИ сообщают, что автобус, в который садились под охраной полиции журналист и его друзья, участники акции протеста закидали яйцами.

Между тем, МВД Грузии сообщает в четверг, что 32 человека, которые находились на мероприятии в одной из гостиниц в Тбилиси вместе с Познером, оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина. Среди оштрафованных и сам Познер.

Ранее в Тбилиси участники акции протеста попытались ворваться в здание гостиницы "Винотель", где остановился российский журналист. Полиция не позволила им этого сделать.

Вячеслав Володин Госдума Тбилиси Грузия Владимир Познер

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