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Познер с друзьями на фоне акций против его приезда покинул Грузию

Познер с друзьями на фоне акций против его приезда покинул Грузию
Владимир Познер
Фото: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Прилетевший в Тбилиси в среду вместе с друзьями российский журналист Владимир Познер вынужден был покинуть Грузию в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями оппозиционных партий и их сторонников.

Как сообщают грузинские СМИ, планировавший отметить в Тбилиси свое 87-летие Познер и приехавшие вместе с ним из Москвы гости добрались до Тбилисского международного аэропорта рано утром в четверг в сопровождении полиции. Автобус, в который садились под охраной полиции журналист и его друзья, протестующие закидали яйцами.

Ранее в Тбилиси участники акции протеста попытались ворваться в здание гостиницы "Винотель", где остановился Познер, но полиция этого не допустила.

Между тем, МВД Грузии сообщает в четверг, что 32 человека, в том числе Познер, которые находились на мероприятии в тбилисской гостинице, оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина.

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Прим этом инспекция труда Минздрава Грузии оштрафовала эту гостиницу на 10 тысяч лари (более $2,9 тыс.), так как в ней проходило социальное мероприятие, что из-за пандемии коронавируса в Грузии временно запрещено. По заявлению инспекции, они призвали собравшихся в гостинице гостей журналиста разойтись.

Позже Познер и его гости были вынуждены покинуть эту гостиницу. Однако протестующие добрались и до другой гостиницы, куда он переехал, и закидали фасад яйцами, выкрикивали антироссийские лозунги и требовали от властей выдворить журналиста за то, что он якобы ранее в своих высказываниях не признавал территориальную целостность Грузии.

В МВД ранее заявили, что Познер и сопровождавшие его из Москвы знакомые не нарушали закон при въезде на территорию страны. Также в ведомстве заявили, что и Познер, и его гости представили справки о прохождении вакцинации против COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.

Между тем в МВД пока не уточнили, будут ли оштрафованы участники акции протеста, которые нарушили действующий в Грузии после 21:00 часов вечера комендантский час.

Грузия Тбилиси Владимир Познер

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