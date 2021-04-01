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Долги Центра им. Хруничева за три года снизились на 100 млрд рублей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Долги Центра им. Хруничева снизились за три года до 24 млрд рублей, сообщил первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников.

В интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) он отметил, что три года назад объем финансовых проблем Центра составлял порядка 124 млрд рублей.

12 февраля 2020 года генеральный директор Центра им. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что предприятие рассчиталось по долгам со всеми крупными поставщиками и рассчитывает до конца первого полугодия закрыть долги перед банками.

"По состоянию на сегодняшний день Центр Хруничева, с учетом той государственной поддержки, которую предприятие получило в этом году в соответствии с поручениями президента РФ, практически полностью рассчитался с кредиторами", - сказал Варочко журналистам.

Он сообщил, что из 11 млрд задолженности перед контрагентами осталось 3,1 млрд, но в марте эта цифра снизится до 1,7 млрд рублей. Он уточнил, что Центр Хруничева ликвидировал всю задолженность по пускам ракет "Протон-М", а также рассчитался по долгам со всеми крупными поставщиками. Варочко заявил, что Центр не имеет долгов по налогам, зарплатам и коммунальным платежам.

Центр им. Хруничева Роскосмос

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