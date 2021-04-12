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Средства с продажи площадей центра им. Хруничева пойдут на погашение долгов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Площади, освободившиеся после переезда московских предприятий "Роскосмоса" в Национальный космический центр (НКЦ), будут проданы, вырученные средства направят на выплату долгов, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

"Хруничев" (космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева - ИФ) получит в свое распоряжение здание Национального космического центра, пока мы планируем, что там будет порядка 235-250 тыс. кв. м. Все эти площади он сможет продавать нашим же предприятиям из Москвы и области, которые будут переезжать в центр... Предприятия тоже не имеют средств для переезда, они будут продавать свои площади и на эти средства переезжать", - сказал Овчинников.

По его словам, вырученную прибыль планируется направлять на "закрытие проблемных долгов и на операционную деятельность".

"Мы рассчитываем, что по результатам переезда центр погасим все свои долги. Также мы ждем, что будет оказана помощь со стороны правительства в районе 14 млрд рублей для устранения дефицита по операционной деятельности. Потому, что он возникнет в 2021-2022 году, а поступления от переезда возникнут не ранее 2024", - добавил первый замгендиректора госкорпорации.

В данный момент, по словам Овчинникова, Центру им. Хруничева удалось погасить почти все кредиты, кроме "9,5 млрд рублей задолженности перед Внешэкономбанком".

Завершить строительство Национального космического центра планируется в 2023 году. Как сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в центре будут работать 20 тысяч инженеров разных подразделений ракетно-космической промышленности.

Роскосмос Центр имени Хруничева

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