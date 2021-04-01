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ФСБ предотвратила теракт на объекте ТЭК в Тверской области

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о предотвращении теракта на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Тверской области, планировавший его пособник террористов из "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) нейтрализован.

Как заявили журналистам в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, преступник при задержании оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.

Во время спецоперации сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

По указанию главарей террористических структур гражданин России, уроженец одной из республик Центрально-Азиатского региона, приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельной бомбы, оборудовав дома лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ, сообщили в ФСБ.

На месте происшествия обнаружено и изъято: огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также необходимые для его изготовления компоненты.

"По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - сообщили в ЦОС.

ФСБ Тверская область

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