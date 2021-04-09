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ФСБ предотвратила теракт в Крыму

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Двое россиян, планировавшие теракт в Симферополе и выезд в Сирию для участия в террористической организации, задержаны в Крыму. Об этом сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что задержаны двое граждан России, 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Отмечается, что они готовили вооруженное нападение с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя.

По данным спецслужбы, после совершения преступления террористы планировали выехать транзитом через Украину и Турцию на территорию Сирии для вступления в террористическую организацию.

У задержанных изъяты компоненты для изготовления самодельных бомб с поражающими элементами, взрывчатые вещества.

"В используемых средствах связи обнаружены инструкции по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств, переписка и обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами международной террористической организации с обсуждением планируемых терактов, подтверждающие причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма", - сказали в ФСБ.

Возбужденно уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 (пропаганда терроризма) и части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) УК России.

В ФСБ отметили, что решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности задержанных по статье 30 и статье 205 (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц) УК России.

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.

ФСБ Крым Симферополь

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