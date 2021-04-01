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Песков призвал не беспокоиться из-за переброски войск РФ к границе с Украиной

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос украинского журналиста, с чем связана переброска российских войск к границам с Украиной. "Российская Федерация перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы", - подчеркнул Песков.

По его словам, РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. "Вы знаете, что по периметру рубежей РФ наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т.д. и т.п. Это все обязывает быть начеку", - подчеркнул Песков.

"А что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, то российские войска никогда не принимали в нем участия и не принимают", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, "это является исключительно внутриукраинским конфликтом". РФ, страны в Европе и в остальных частях мира не хотели бы, чтобы "в результате провокаций" ВСУ "гражданская война на Украине снова воспламенилась", отметил Песков.

Дмитрий Песков Украина

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