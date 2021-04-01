Киев счел учения Украины и НАТО фактором сдерживания России

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Украины Роман Машовец заявил, что совместные учения и воздушные патрули с НАТО могут стать фактором сдерживания концентрации российских войск у границ Украины.

"Сейчас наблюдается скопление российских войск у границы Украины", - сказал Машовец на встрече с главой представительства НАТО в Киеве Александером Винниковым. Поэтому, по его словам, совместные учения вооруженных сил Украины с военными НАТО, возможность вместе с авиацией НАТО патрулировать воздушное пространство страны помогут стабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул важность политической реакции руководства НАТО на действия России.

Кроме того, Машовец заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе, заявив, что противостоящие украинским военным силы с начала года более 570 раз нарушили режим тишины, еженедельно поступают сообщения о потерях среди украинских военнослужащих.

"РФ не соблюдает международные договоренности и всячески демонстрирует нежелание вести диалог в формате Трехсторонней контактной группы и в "нормандском формате". Российская сторона пытается сорвать мирный процесс, а также режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, установленный 27 июля 2020 года", - заявил Машовец.

Между тем ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств.

По его словам, РФ принимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. "По периметру рубежей РФ наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т.д. и т.п. Это все обязывает быть начеку", - подчеркнул Песков.

"А что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, то российские войска никогда не принимали в нем участия и не принимают. Это является исключительно внутриукраинским конфликтом, и мы, европейские страны, другие страны мира не хотели бы, чтобы в результате провокаций вооруженных сил Украины гражданская война на Украине снова воспламенилась", - сказал Песков.