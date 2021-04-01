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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:26Заразились
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Кремль заявил об очень высоком уровне доверия в мире к COVID-вакцинам из РФ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - По оценке Кремля, порядка миллиарда человека на Земле доверяют российским вакцинам от коронавируса.

"Уровень доверия к отечественным вакцинам в нашей стране высокий. Это можно сказать однозначно, уровень доверия к нашей вакцине, я думаю, где-то у миллиарда человека на этой Земле, как минимум. Он тоже очень высокий, это тоже однозначно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Запросов в мире такое количество, что мы просто не справляемся с производством", - сказал он.

В настоящее время страны мира проявляют активный интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Препарат зарегистрирован в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

Хроника коронавируса. Март.

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