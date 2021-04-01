В Петербурге ударивший контролера в метро из-за просьбы надеть маску осужден условно

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Петербурга признал местного жителя виновным в применении силы к сотруднику метрополитена после просьбы надеть маску. Об этом сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

"Марату Мамедову назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Подсудимому инкриминировали статьи 116 УК РФ (побои) и 213 УК РФ (хулиганство), однако суд исключил из обвинения ссылку на хулиганство как на излишне вмененную.

В мае 2020 года в вестибюле станции метро "Нарвская" после замечания об отсутствии средств индивидуальной защиты и предложения надеть маску Мамедов ударил по лицу контролера автоматических пропускных пунктов. Мужчина полностью признал вину и раскаялся.

По данным источника "Интерфакса", Мамедов судим за кражу и оборот наркотиков, освободился из колонии в 2015 году.