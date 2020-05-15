Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

По словам собеседника агентства, утром в четверг на станции "Нарвская" контролер у турникетов сделал мужчине замечание и попросил надеть маску, ношение которой стало обязательным в общественном транспорте из-за пандемии коронавируса. Однако мужчина не послушался и ударил сотрудника метрополитена кулаком в лицо. Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а после отпустили на амбулаторное лечение.

К вечеру четверга полиция задержала предполагаемого преступника 1985 года рождения. Возбуждено дело по статье 116 УК РФ (побои). Сообщается, что задержанный был ранее судим за кражу и оборот наркотиков, на данный момент он нигде не работает.

С 12 мая в Петербурге введено обязательное ношение маски и перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте. В ГУП "Петербургский метрополитен" "Интерфаксу" ранее сообщали, что контролеры на станциях вправе не пускать в метро пассажиров без средств индивидуальной защиты.