На полигоне под Красноярском нашли 20-тонные контейнеры с отходами

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура в ходе проверки полигона под Красноярском, где ранее отказались разместить около 900 опасных химикатов из Амурской области, обнаружила пять 20-тонных контейнеров с неустановленными отходами.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства, контейнеры были обнаружены в ходе проверки деятельности полигона "Серебряный" в пригороде краевого центра. Однако накануне представитель собственника вывез их в неизвестном направлении, а прокуратуре сообщил, что в контейнерах находится сорбент для обезвреживания отходов.

"Прокуратура совместно с сотрудниками полиции 1 марта установила местонахождение контейнеров и с привлечением сотрудников ГУ МЧС по краю, Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, в присутствии представителя собственника полигона произвела их осмотр. В контейнерах обнаружены неустановленные отходы, которые подлежали захоронению. Производится их обследование для определения вида, класса опасности и объема", - сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что контейнеры обнаружили в черте Красноярска, радиационный фон возле них в норме, угрозы жителям нет.

Ранее сообщалось, что красноярская компания "Зеленый город" заключила контракт с госучреждением Амурской области "Экология" о размещении на полигоне "Серебряный" в пригороде краевого центра более 900 тонн твердых пестицидов, которые относятся к отходам 2 и 3 класса опасности. Однако после возмущения общественности в соцсетях и указания губернатора края Александра Усса руководство "Зеленого города" отказалось от контракта и размещения ядохимикатов на полигоне.