В Красноярске на свалке оказались контейнеры с надписью "химические отходы"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Красноярске на одной из свалок в черте города нашли контейнеры с маркировкой "химические отходы", проверку по факту начала региональная природоохранная прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Проверку начали после публикаций в СМИ о том, что на свалке обнаружились бесхозные контейнеры. 2 апреля на место выехали прокуроры. К проверке теперь привлекли специалистов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, министерства экологии и рационального природопользования края.

Свалку оцепила полиция. Контейнеры проверят на предмет их безопасности, а также выяснят, не загрязнило ли их содержимое почву. Прокуроры также проверят соблюдал ли природоохранное законодательство орган местного самоуправления муниципального земельного контроля на данной территории.