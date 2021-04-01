Байден занял 2-е место в новом рейтинге самых упоминаемых в СМИ персон

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин остается в центре внимания прессы: в марте он упоминался 289 521 раз в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

На вторую строчку рейтинга самых упоминаемых в прессе персон вернулся президент США Джо Байден: у него 128 882 ссылки в СМИ.

На третье место с четвертого поднялся президент Украины Владимир Зеленский, получивший 61 988 ссылок в СМИ, четвертая позиция оказалась у оппозиционера Алексея Навального (58 250 упоминаний), следует из данных СКАН.

Премьер РФ Михаил Мишустин по итогам марта перешел с седьмой на пятую строчку рейтинга (53 427 упоминания), за ним следует пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у него, как и в феврале, шестое место (51 345).

Седьмую позицию занял президент Белоруссии Александр Лукашенко (41 875), на восьмое место с пятого по итогам марта опустился бывший американский президент Дональд Трамп (41 078).

На девятом месте остается мэр Москвы Сергей Собянин (31 тыс. 337 ссылок).Замыкает топ-10 мартовского рейтинга СКАН госсекретарь США Энтони Блинкен с 21 640 упоминаниями.