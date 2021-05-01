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Путин в апреле сохранил лидерство в рейтинге медийных персон

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продолжает возглавлять рейтинг самых упоминаемых в прессе персон: в апреле он получил 393 725 ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

В РоссииБайден занял 2-е место в новом рейтинге самых упоминаемых в СМИ персонЧитать подробнее

Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

"Тройка" лидеров по упоминаемости за апрель не претерпела изменений: на втором месте по-прежнему президент США Джо Байден, у него 139 742 ссылки в СМИ. На третьем месте - президент Украины Владимир Зеленский, получивший 94 010 ссылок в СМИ.

В связи с отмечаемым 12 апреля юбилеем первого полета человека в космос СМИ не обошли вниманием историческую персону - первого космонавта Юрия Гагарина: он упоминался в апреле 60 833 раза.

Покинули "десятку" бывший американский президент Дональд Трамп и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В настоящее время в СКАН доступно около 52 тысяч источников. Ежедневно в систему поступает около 300 тысяч текстовых документов.

Владимир Путин

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