Минздрав зарегистрировал лекарство на основе плазмы крови переболевших COVID

На данный момент "КОВИД-глобулин" будет применяться только в рамках исследований в стационарах Москвы

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав одобрил к применению препарат специфического иммуноглобулина для лечения коронавируса, созданный на основе плазмы крови переболевших, сообщает "Ростех".

"Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат "КОВИД-глобулин" стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа. Он создан на основе плазмы крови переболевших москвичей – для этого столица передала 2,5 тонны биоматериала", - говорится в сообщении "Ростеха" в четверг.

В нем отмечается, что разработка холдинга "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" в ходе исследований "подтвердила безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус". Введение препарата помогает организму побороть заболевание и учит иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно. Предполагается, что препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения II и III фаз клинических испытаний, которые пройдут в том числе на базе московских стационаров.

Регистрация препарата получена по итогам успешных доклинических и первой фазы клинических исследований, которые показали безопасность иммуноглобулина, отсутствие побочных эффектов и его нейтрализующее воздействие на вирус. Регистрационное удостоверение разрешает применять "КОВИД-глобулин" пациентам в возрасте от 18 до 60 лет, отмечается в релизе.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в сообщении отмечает, что "вторая и третья фаза исследований "КОВИД-глобулина" пройдут при участии пациентов, проходящих лечение именно в столичных стационарах". "Они начнутся в начале апреля этого года. Таким образом, столица первой получит возможность использовать первый в мире зарегистрированный препарат иммуноглобулина, предназначенный для лечения именно новой коронавирусной инфекции", - сказала Ракова.

Вторая и третья фазы клинических исследований займут примерно полгода, говорится в сообщении. На данный момент "КОВИД-глобулин" будет применяться только в рамках исследований в стационарах Москвы - для лечения пациентов со средней и тяжелой формами заболевания.

"В текущем году планируется переработать не менее 15 тонн плазмы – этого должно хватить, чтобы оказать помощь 10-15 тысячам пациентов", - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что фактически Россия "одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса – пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)".

В релизе также приводятся слова министра здравоохранения РФ: "Вслед за первой в мире вакциной "Спутник V", рядом противовирусных средств, лекарств на основе моноклональных антител, купирующих цитокиновый шторм, мы первыми зарегистрировали препарат на основе иммуноглобулинов, который поможет тяжелым пациентам, получающим лечение в условиях стационара".

Суммарный объем инвестиций холдинга "Нацимбио" в проект составит до 400 млн рублей. Основной объем средств придется на закупку сырья, оплату клинических исследований, закупку оборудования и расходных материалов.

Помимо московских учреждений здравоохранения плазму будут поставлять также Московская областная, Оренбургская, Башкирская Республиканская, Свердловская и другие станции переливания крови.

Для тех, кто перенес COVID-19 и желает сдать плазму, работает горячая линия +7 (495) 870-45-16 (ежедневно с 9 до 19 часов, сообщает "Ростех".