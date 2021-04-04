Суточный прирост заболевших COVID-19 в Москве немного снизился

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 1 901 случай заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 2 011 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы незначительно снизилась.

За сутки коронавирус привел к смерти 56 человек. С начала пандемии скончались 16 872 москвича.

Выздоровели от заболевания за сутки 998 пациентов - в 1,9 раз меньше, чем заразились. Всего от COVID-19 в Москве излечились 949 843 человека.

Накануне сообщалось о 1 151 выписанном и 52 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 4 апреля составляет 1 млн 34 тыс. 567.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, а также 1 и 3 апреля, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января 2021 года этот показатель превышал пять тысяч.