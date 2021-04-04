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Суточный прирост заболевших COVID-19 в Москве немного снизился

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 1 901 случай заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 2 011 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы незначительно снизилась.

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За сутки коронавирус привел к смерти 56 человек. С начала пандемии скончались 16 872 москвича.

Выздоровели от заболевания за сутки 998 пациентов - в 1,9 раз меньше, чем заразились. Всего от COVID-19 в Москве излечились 949 843 человека.

Накануне сообщалось о 1 151 выписанном и 52 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 4 апреля составляет 1 млн 34 тыс. 567.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, а также 1 и 3 апреля, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января 2021 года этот показатель превышал пять тысяч.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия1 марта. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 марта. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 марта. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 марта. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 марта. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 марта. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 марта. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия
Хроника 09 января 2020 года – 04 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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