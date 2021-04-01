Оператор транзита "санкционки" в России увеличил убыток и выручку

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Единственный оператор системы отслеживания транзита санкционных товаров автомобильным и железнодорожным транспортом с ГЛОНАСС-пломбами по территории России - ООО "Центр развития цифровых платформ" (ЦРЦП; на 100% принадлежит оператору "Платона" ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС)) - увеличил убыток по итогам 2020 года.

Как следует из опубликованных ЦРЦП материалов бухгалтерской отчетности, выручка компании, зарегистрированной в 2018 году, в 2020 году составила 115,5 млн рублей. Она сложилась из оказанных услуг по перевозке санкционных товаров по России, а также по наложению, использованию и снятию электронных пломб. В 2019 году году выручка ЦРЦП соствила 398 тысяч рублей, она была получена в рамках пилотного проекта с АО "ОТЛК ЕРА".

По итогам 2020 года ЦРЦП получил 684 млн рублей чистого убытка против 338 млн рублей годом ранее. Себестоимость продаж выросла со 172 млн рублей в 2019 году до 648 млн рублей.

В аудиторском заключении к отчетности сказано, что возросший убыток связан с реализацией долгосрочного проекта системы отслеживания перевозок товаров автомобильным и железнодорожным транспортом с использованием навигационных пломб.

"Необходимость создания системы продиктована фактическими запросами бизнеса, она решает ключевые задачи: скорость и безопасность доставки грузов, достоверность информации о нахождении груза и его сохранности. Внедрение системы отслеживания перевозок товаров - масштабный национальный проект, который на первом этапе обеспечит контроль перевозок "санкционных" групп товаров, а также может применяться для контроля грузового транзита через территорию страны", - говорится в тексте заключения.

Общая сумма краткосрочных заемных средств ЦРЦП на конец 2020 года составила 1,8 млрд рублей. В частности, по договору займа с Игорем Ротенбергом со сроком погашения до середины февраля 2021 года - 379 млн рублей, по договору займа с ООО "Газпром бурение" (по данным "СПАРК-Интерфакс", 78,7% долей компании владеет Игорь Ротенберг) со сроком погашения до ноября 2021 года - 1,5 млрд рублей. В начале марта 2021 года ЦРЦП и И.Ротенберг заключили допсоглашение о продлении срока по договору займа до середины февраля 2022 года.

Единственным владельцем ООО "ЦРЦП" является оператор госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным автодорогам ООО "РТИТС", в котором 50% принадлежит АО "РТ-Инвест" (в нем 35% - у ООО "Царицын Капитал", единственным владельцем которого являлся Андрей Шипелов; еще 25,01% - у ГК "Ростех"; оставшиеся 39,99% - у председателя совета директоров "РТ-Инвеста" Сергея Скворцова). Другими совладельцами РТИТС являются Игорь Ротенберг (23,5%), Андрей Шипелов (19%), Антон Замков (7,5%).