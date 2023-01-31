Оператор отслеживания транзита "санкционки" ЦРЦП с 1 марта повысит тарифы на 15%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российский оператор системы отслеживания транзита санкционных товаров автомобильным и железнодорожным транспортом с ГЛОНАСС-пломбами по территории России - ООО "Центр развития цифровых платформ" (ЦРЦП) - с 1 марта повысит тарифы на свои услуги на 15%.

С марта подорожают услуги по наложению и снятию электронных навигационных пломб, а также стоимость их аренды для мониторинга перевозок, говорится в сообщении оператора.

К примеру, услуги по наложению и снятию пломбы для отслеживания перевозок "санкционки" подорожают до 1408 рублей и 1146 рублей соответственно.

Деятельность ЦРЦП регламентирована президентским указом №290 от июня 2019 года. Компания является единственным российским оператором пломбирования, сертифицированным Минтрансом.

К санкционным товарам, перемещение которых отслеживается с помощью электронных пломб, относятся отдельные виды сельскохозпродукции, сырья и продовольствия, странами происхождения которых являются государства, которые ввели или поддержали санкции в отношении российских юридических или физических лиц. Пломбы на товары ставят и снимают на границе.

ЦРЦП, созданный в 2018 году, убыточен на стадии постепенного развертывания, но его выручка растет. Выручка компании в 2021 году увеличилась в 2,4 раза, до 276,1 млн рублей. Себестоимость продаж при этом была почти вдвое выше (504 млн рублей). Долгосрочные заемные средства к концу 2021 года составляли около 2,2 млрд рублей, краткосрочные - более 2,2 млрд рублей.

Единственным владельцем ЦРЦП является оператор госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным автодорогам - ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС). Оно, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит АО "РТ-Инвест" (50%), бизнесмену Игорю Ротенбергу (23,5%), гендиректору "РТ-Инвеста" Андрею Шипелову (19%) и гендиректору РТИТСа Антону Замкову (7,5%).