Верховный суд РФ отказался отменять масочный режим

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России отклонил иск более полутора тысяч заявителей, которые просили отменить масочный режим в стране из-за коронавируса, введенный главным санитарным врачом.

"Административное исковое заявление оставлено без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Более полутора тысяч истцов просили признать недействующим п. 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года.

Представители Роспотребнадзора в суде просили отклонить иск.