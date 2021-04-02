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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:08Заразились
на 01.04В России 4 554 264+9 169В мире 129 525 493+629 572

Число случаев COVID в мире превысило 129,6 млн, число жертв - 2,82 млн

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 129 607 121, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 827 504, выздоровели около 104 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 30 539 175 инфицированных COVID-19, зафиксировано 553 120 летальных исходов, излечились около 23 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 12 839 844 заболевших, из них умерли 325 284 человека, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 12 303 131, число скончавшихся - 163 396, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 364,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 704 человека, в Бразилии - 1 523, в Индии - 118.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 02 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
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