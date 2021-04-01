Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:30Заразились
на 01.04В России 4 554 264+9 169В мире 128 895 921+683 042

В МИД РФ пообещали ответ на "крымские" санкции Канады

В МИД РФ пообещали ответ на "крымские" санкции Канады
Фото: Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Москва готовит ответ на антироссийские санкции Канады, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая на брифинге, она подчеркнула, что РФ "не оставит нынешний выпад Оттавы без ответа".

"В данном контексте мы считаем оправданным решение Китая ввести санкции против официальных лиц и структур Канады за вмешательство во внутренние дела Китая", - добавила она.

По словам официального представителя МИД РФ, Оттава "отрицает объективную реальность", вводя санкции за строительство Крымского моста.

"Рецепт один: нужно расстаться с иллюзиями, что жителей Крыма, которые проголосовали за возвращение в родную гавань, можно заставить отказаться от своего исторического выбора", - добавила Захарова.

Канада 29 марта ввела санкции против двоих россиян и четырех компаний, связанных со строительством Крымского моста.

Под канадские санкции подпали "Крымская первая страховая компания", "Крымская железная дорога", "Ленпромтранспроект" и "Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск", а также гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Ограничительные меры подразумевают замораживание активов и запрет на торговые операции в Канаде.

Ранее против этих четырех компаний, Ганова и Рыженькина уже ввели санкции Швейцария, Великобритания и ЕС.

Канада Мария Захарова МИД Крым

Новости по теме

Новости

Верховный суд РФ отказался отменять масочный режим

Верховный суд РФ отказался отменять масочный режим

Компания Пригожина сообщила о возбуждении дела против Леонида Волкова

Компания Пригожина сообщила о возбуждении дела против Леонида Волкова

У устроившего стрельбу под Мытищами нашли более 30 единиц огнестрельного оружия

У устроившего стрельбу под Мытищами нашли более 30 единиц огнестрельного оружия

Минздрав зарегистрировал лекарство на основе плазмы крови переболевших COVID

В Москве задержали главу департамента Минпромторга РФ

В Москве задержали главу департамента Минпромторга РФ

Байден занял 2-е место в новом рейтинге самых упоминаемых в СМИ персон

Путин предложил переназначить Москалькову омбудсменом РФ

Путин предложил переназначить Москалькову омбудсменом РФ

Высланные Италией российские дипломаты вылетели в Москву

Высланные Италией российские дипломаты вылетели в Москву

Машина Дмитрия Пескова попала в ДТП в Москве

В Петербурге ударивший контролера в метро из-за просьбы надеть маску осужден условно

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');