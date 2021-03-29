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Канада ввела санкции против участников строительства Крымского моста

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Канада ввела санкции против двух россиян и четырех компаний, связанных со строительством Крымского моста, сообщило канадское министерство иностранных дел.

"Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил новые санкции против двух физлиц и четырех организаций... в ответ на незаконную аннексию Россией автономной республики Крым", - говорится в сообщении канадского МИД.

Под канадские санкции подпали "Крымская первая страховая компания", "Крымская железная дорога", "Ленпромтранспроект" и "Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск", а также гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Ограничительные меры подразумевают замораживание активов и запрет на торговые операции в Канаде.

Ранее против этих четырех компаний, Ганова и Рыженькина уже ввели санкции ЕС, Швейцария и Великобритания.

Канада Крым

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