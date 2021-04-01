Годовая прибыль НМТП по МСФО упала в 14 раз

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В 2020 году чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО упала в 14 раз в годовом измерении и составила $67,1 млн, сообщила компания.

Выручка сократилась на 27%, до $632,3 млн.

Показатель EBITDA снизился на 34,1%, до $425,8 млн.

Рентабельность EBITDA уменьшилась на 7,3 процентного пункта, до 67,3%. Чистый долг компании увеличился на 6,3%, до $411,5 млн.

Размер денежных средств и их эквивалентов в распоряжении группы на конец 2020 года сократился на 56%, до $190,6 млн. Показатель долга, включая финансовую аренду, на 31 декабря был на уровне $602,1 млн против $820,6 млн в 2019 году.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп России. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть" - она контролирует 62% акций, государство владеет 20% акций ПАО "НМТП".