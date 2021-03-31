"Транснефть" направит на дивиденды за 2020 год 50% прибыли по МСФО

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство определилось с принципами выплаты дивидендов "Транснефти" - 50% от чистой прибыли по МСФО, заявил первый вице-президент монополии Максим Гришанин в ходе телефонной конференции.

По этому принципу "Транснефть" уже выплатила дивиденды по итогам 2019 года, по итогам 2020 года выплатит дивиденды исходя из этого же принципа, подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, какой размер прибыли нужно взять для расчета дивидендов, будет ли она корректироваться для выплаты дивидендов, Гришанин сказал: "Возьмите 133,2 млрд рублей (чистая прибыль - ИФ) и поделите на два".

Позднее Гришанин сообщил, что дивиденды "Транснефти" по итогам 2020 года ожидаются в размере 9250 рублей на акцию.