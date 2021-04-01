Ветеран "Яндекса" в 2020 году продал около 0,4% компании

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Программист Владимир Иванов, самый непубличный из крупных акционеров "Яндекса", в 2020 году продолжил монетизировать свой пакет в компании, следует из ее отчетности.

"Яндекс" впервые раскрыл информацию о доле в компании Иванова, до того момента не известного широкой публике, вскоре после проведения IPO. На конец 2011 года у него было 13,22 млн акций класса "В" (это "суперголосующие" акции - 10 голосов против одного у акции класса "А").

Постепенно соотношение в пакете Иванова менялось в пользу акций класса "А", которые торгуются на рынке. К 2016 году размер его "суперголосующей" доли стабилизировался и с тех пор ни разу не менялся - 3,32 млн акций (9,3% от общего числа акций класса "В" на данный момент). Акций класса "А" у Иванова тогда было 9,5 млн (3,47%), а всего в капитале - около 4%.

Начиная с 2017 года Иванов ежегодно продавал небольшую часть своего пакета акций. Так, в 2019 году он реализовал примерно 0,14% акций класса "А" рыночной стоимостью порядка $10 млн.

В 2020 году, как следует из отчетности "Яндекса", Иванов продал чуть больше обычного - 411 тыс. акций класса "А", или порядка 0,4%. Сейчас рыночная стоимость такого пакета - около 2 млрд рублей.

Всего у Иванова на середину февраля 2021 года - 8 533 500 акций класса "А" (2,67%) рыночной стоимостью примерно $550 млн. У акций класса "В", которых у Иванова 3 318 000, рыночной котировки нет. Впрочем, владелец может конвертировать "суперголосующие" в обычные акции. Если так поступит Иванов, у него будет уже 11,85 млн акций класса "А", а рыночная цена такого пакета - примерно $770 млн.

Основной держатель акций класса "В" - Аркадий Волож, у него 86,2% от их общего количества. В сумме Волож и Иванов владеют 95,5% таких акций. "Суперголосующие" акции обеспечивают Воложу, у которого почти нет акций класса "А", 45,5% голосов, у Иванова их 6,16%.

Семь лет назад "Яндекс" коротко рассказал о биографии Иванова в своем корпоративном блоге на ресурсе "Хабр". "Начал работать программистом "Яндекса" за несколько лет до старта собственно "Яндекса". В 1992 году из того, что было, собрал в локальную сеть пять компьютеров - ночью, из любопытства. Когда "Яндекс" выделили в отдельную компанию, перешел в нее заниматься сетью", - говорилось в блоге.

Иванов по-прежнему работает в "Яндексе", в топ-менеджмент он не входит.

Фонды

Крупнейший владелец акций "Яндекса" класса "А" - Capital Group. Исходя из отчетности, с высокой долей вероятности можно предположить, что она участвовала в прошлогоднем SPO интернет-компании: количество акции класса "А", принадлежащих Capital, за год выросло более чем в полтора раза, с 22,6 млн до 35,2 млн (11,02% акций этого типа, 9,9% капитала и 5,2% голосов).

Также существенно нарастила пакет в "Яндексе" Invesco - с 16,6 до 28,8 млн акций класса "А" (9,01%).

Еще один владелец пакета свыше 5% (планка, при достижении которой доля должна раскрываться) - FMR, у нее 16,3 млн акций класса "А", или 5,1% от их общего количества.