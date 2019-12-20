Акционеры "Яндекса" одобрили изменение структуры корпоративного управления

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "Яндекса" утвердили изменения в уставе компании о создании Фонда общественных интересов, который войдет в структуру корпоративного управления, сообщила компания. Нидерландская группа Yandex N.V учредит его в Калининградской специальной административной зоне.

Фонд получит 0,001% российского "Яндекса". Эта доля будет предназначена исключительно для обеспечения защиты функций фонда, объяснили в компании.

В исключительных ситуациях, связанных с вопросами национальной безопасности, или "в особой корпоративной ситуации" фонд получит право отстранять гендиректора российского подразделения компании. Влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности "Яндекса" фонд не сможет.

Представители фонда - гендиректор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий и гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров - были избраны неисполнительными директорами в совете директоров "Яндекса" на срок до 2023 года.

Акционеры одобрили и передачу фонду "Золотой акции", которая последние десять лет принадлежала Сбербанку и недавно была возвращена "Яндексу". Ее полномочия будут расширены: ее держатели смогут участвовать в принятии решений по сделкам по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, по передаче существенной интеллектуальной собственности, по изменениям в защите больших данных российских пользователей, и по сотрудничествус правительствами других стран.

Эти нововведения поддержали 99% участников внеочередного собрания акционеров, явка составила около 74%. Для положительного решения достаточно было 75% голосов при явке не менее 50%.

Все эти изменения должны вступить в силу до конца марта 2020 года.

Совет директоров "Яндекса" представил эту схему 18 ноября. Ее разработали после того, как депутат-единоросс Антон Горелкин внес в Думу законопроект об ограничении иностранного владения у "значимых интернет-ресурсов" до 20% и оказалось, что "Яндекс" подпадает под его действие.

В материалах к собранию акционеров говорилось, что реструктуризация и создание фонда связано, в частности, с опасениями государства по поводу иностранного влияния на крупные интернет-компании и вытекающими из этого рисками для них. Изменения в корпоративном управлении "Яндекса" обсуждались, но не согласовывались с профильными подразделениями администрации президента, отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. После презентации новой схемы депутат Антон Горелкин отозвал свой законопроект на доработку. 26 ноября президент Владимир Путин сказал, что встретился с менеджментом и акционерами "Яндекса".

Также 18 ноября "Яндекс" и компания решили заключить соглашение, которое обяжет его не продавать пакет из 95% своих акций класса "B" в течение двух лет. Кроме того, было принято решение о создании семейного траста сооснователя "Яндекса", куда, в случае смерти владельца этих акций, могут быть переданы акции "B" без возможности конвертации в класс "A" в течение двух лет. Сейчас при подобном сценарии предусматривается автоматическая конвертация акций.

Кроме того, акционеры утвердили отмену находящихся в обращении 610 тыс. акций класса "C". По словам представителя компании, это техническая группа акций, которая возникает при конвертации акций "B" в "A", и ликвидируется ежегодно.

Акции "Яндекса" класса "A" обладают одним голосом на акцию и могут быть проданы всем желающим. Голоса акций класса "B" составляют 10:1 и не могут продаваться без предварительной конвертации акций класса "B" в "A".

Российское ООО "Яндекс" принадлежит голландской группе Yandex N.V. Согласно ее годовому отчету, Аркадию Воложу принадлежит 10,01% капитала и 48,41% голосов компании. Еще 3,84% капитала и 6,36% голосов - у сотрудника "Яндекса" Владимира Иванова, 5,65% капитала и 2,76% голосов - у фонда Oppenheimer Funds, 4,82% капитала и 2,35% голосов - у Harding Loevner LP, 4,58% капитала и 2,24% голосов - у Wellington Management Group. Таким образом, свыше 30% голосов могут принадлежать широкому кругу лиц, включая иностранцев.