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Авария на Балаковской ТЭЦ устранена

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады устранили нештатную ситуацию на Балаковской ТЭЦ-4, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Саратовского филиала "Т Плюс".

Ранее 1 апреля жители Балакова начали жаловаться в соцсетях на необычный шум от ТЭЦ. В мэрии города сообщили, что там произошел инцидент, в результате которого "произошла просадка температуры теплоносителя с 70 до 50 градусов". В филиале "Т Плюс" объяснили, что на станции сработала автоматическая защита на оборудовании, и это вызвало повышенный шум.

"Саратовский филиал "Т Плюс" на Балаковской ТЭЦ-4 восстановил температуру сетевой воды для теплоснабжения города", - заявили вечером в компании.

В сеть должна поступать вода температурой плюс 70 градусов, как положено по графику, а в домах вода потеплеет постепенно по мере удаленности от станции.

Саратовская область Т Плюс Балаково

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