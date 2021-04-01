Авария произошла на Балаковской ТЭЦ-4

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Жители города Балаково (Саратовская область) жалуются на сильный шум с местной ТЭЦ, который, по данным местных властей, связан с внештатной ситуацией на ТЭЦ-4.

"Поступила информация от дежурного ТЭЦ-4 об аварии на котле №7 турбины №7. Жертв и пострадавших нет. Также произошла просадка температуры теплоносителя с 70 до 50 градусов. Пятый и шестой котлы работают в плановом режиме", - сообщает администрация города на своем сайте.

Уточняется, что информация об аварии на одном из котлов поступила в единую диспетчерскую службу от дежурного ТЭЦ-4 в 15:03.

По данным властей, ведутся ремонтные работы.

"Что за шум у ТЭЦ? Шумит страшно", - пишут пользователи в местных сообществах вконтакте.

Балаковская ТЭЦ-4 была введена в эксплуатацию 31 марта 1962 года. С 2006 года Балаковская ТЭЦ-4 входит в состав филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" (ранее Саратовский филиал ОАО "Волжская ТГК").

Балаковская ТЭЦ-4 и Территориальное управление по теплоснабжению в городе Балаково снабжают тепловой энергией 1009 многоквартирных жилых домов по отоплению и 763 дома по ГВС. Среди крупнейших балаковских промышленных потребителей филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" – ОАО "Балаковорезинотехника", ЗАО "Саратовгэсстрой", ООО "Аргон", ЗАО "Вагоностроительный завод".