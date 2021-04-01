Топ-менеджеры "Шереметьево" оказались собственниками 1,05% аэропорта

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Компания, принадлежащая топ-менеджерам АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ), оказалась собственником 1,05% акций аэропорта, следует из отчетности предприятия по РСБУ за 2020 год.

Речь идет об учрежденном в марте 2020 года ООО "Авиа клуб". Его владельцами, по данным "СПАРК-Интерфакс", являются первый замгендиректора МАШ Андрей Никулин, замгендиректора по экономике и финансам Александр Олейник, а также два топ-менеджера контролирующего МАШ ООО "Шереметьево Холдинг": президент компании Роман Зиновьев и первый вице-президент - инвестиционный директор Алексей Смагин. У каждого из них по 25% в ООО. Основной вид деятельности этой компании - вложение в ценные бумаги.

Пакет из 88 882 125 акций, что соответствует 1,05% капитала МАШ, "Авиа клуб" купил в мае прошлого года у самого аэропорта, сказано в отчете. Балансовая стоимость пакета на дату реализации составила 2,258 млрд рублей, фактически акции были проданы за 2,27 млрд рублей. Для сделки "Авиа клуб" привлек семилетний кредит ООО "Сбербанк инвестиции" на 2,3 млрд рублей под 9,25% годовых. МАШ выступил поручителем по договору займа. Из данных "СПАРКа" следует, что для получения кредита собственникам "Авиа клуба" пришлось заложить в банке свои доли в компании.

Сам МАШ стал собственником своих 1,05% в мае 2019 года, выкупив их у ООО "ВЭБ капитал" за 2,258 млрд рублей, следует из отчетности финансовой организации. В 2006-2008 годах ВЭБ выдал "Шереметьево" два кредита на общую сумму $659 млн на строительство терминала D и долгое время оставался крупнейшим кредитором аэропорта. Позднее ВЭБ уступил права требований по обоим кредитам МАШ Сбербанку.

Контролирующим акционером МАШ, согласно его отчету, по-прежнему является ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% - у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, 2,43% - у "Аэрофлота", который является основной базовой авиакомпанией "Шереметьево".