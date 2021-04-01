В водохранилищах Крыма оказалось в 1,7 раза меньше воды, чем год назад

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Осадки в марте пополнили водохранилища поверхностного стока в Крыму, который страдает из-за засухи последних лет, на 13 млн кубометров, но воды там в итоге почти вдвое меньше, чем год назад – всего 61,4 млн кубов, подсчитали местные синоптики.

"К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 61,39 млн куб. м, что на 13,082 млн куб. м больше, чем месяц назад, но на 44,87 млн куб. м меньше, чем в 2020 году", - говорится в материале на сайте крымского гидрометцентра в четверг.

Выпавшие в марте осадки носили локальный характер. "В степных районах они составили норму, на Южном берегу Крыма 41-45% нормы, в северном предгорье – 112-146% нормы. В бассейнах рек Бельбек и Кача осадков выпало на 38-75% больше нормы, в остальных речных бассейнах они составили преимущественно норму", - отмечают метеорологи.

В Крымских горах был снег, его таяние, сопровождаемое выпадением дождей, способствовало кратковременному повышению уровней воды в бассейнах большинства рек северного предгорья на 1-25 см, а в низовьях реки Бельбек – на полметра. "В бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание", - говорят специалисты.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021-го.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды: в основном – шесть часов в сутки. Курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря (если вода есть в дополнительных источниках: водопадах и реках, то население получает ее круглосуточно). Курорт Алушта и поселки поблизости с конца февраля нынешнего года получает воду 10 часов в сутки.

Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых – бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

Кабмин планирует добавить на решение водных проблем Крыма еще более 3 млрд рублей.