Что случилось этой ночью: пятница, 2 апреля

59-я страна зарегистрировала российскую вакцину, объем воды в крымских водохранилищах упал, в Британии выявили 30 случаев тромбоза после вакцинации почти трети населения

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Спутник V" зарегистрировали в Панаме. На сегодняшний день вакцину можно применять в 59 странах.

- В водохранилищах Крыма оказалось в 1,7 раза меньше воды, чем год назад. Суммарный объем вод составил почти 61,4 млн куб. м, что более чем на 13,1 млн куб. м больше, чем месяц назад, но почти на 44,9 млн куб. м меньше, чем в 2020 году.

- В Британии выявили 30 случаев тромбоза после вакцины от COVID-19 AstraZeneca. На данный момент введено более 18 млн доз препарата.