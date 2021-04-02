Лидер камчатских коммунистов получил 9 лет колонии за взяточничество

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Суд признал депутата Законодательного собрания Камчатского края виновным в получении многомиллионной взятки, сообщила агентству "Интерфакс" в пятницу пресс-секретарь прокуратуры Камчатского края Елизавета Денисюк.

Речь идет о депутате от КПРФ камчатского парламента Валерии Быкове, который является первым секретарем комитета краевого отделения этой политической партии.

"По ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) обвиняемому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к штрафу в размере 26,9 млн рублей", - сказала Денисюк.

Кроме того, депутат на пять лет лишен права занимать определённые должности.

Уголовное дело расследовало Следственное управление СКР по региону. Старший помощник руководителя ведомства Елена Ильина рассказала "Интерфаксу", что преступление депутат Быков совершил в 2018 году, когда являлся генеральным директором ООО "Елизовский карьер". Фирма занимается оптовой торговлей строительными материалами.

"При посредничестве своего знакомого Быков получил от гендиректора конкурирующей компании в качестве взятки четверть доли уставного капитала предприятия эквивалентной 4,5 млн рублей, а также 1,7 млн рублей наличными. За это депутат обещал не инициировать проверки бизнеса конкурента и оказывать общее покровительство предприятию", - сказала Ильина.

Представитель СК отметила, что давший взятку коммерсант действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Посреднику в пятницу также вынесен приговор. По ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) он получил семь лет колонии строгого режима.

Дело было возбуждено на основании материалов ФСБ.