Два самолета столкнулись в аэропорту Сургута

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Самолет ATR-72 зацепил самолет Як-40 в аэропорту Сургута в четверг, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Уральского СУ на транспорте СКР.

По предварительным данным, 1 апреля в 22:45 в аэропорту Сургута при техническом обслуживании самолетов воздушное судно ATR-72, у которого были запущены двигатели, самопроизвольно пришло в движение. Самолет наехал на ЯК-40, находившийся на стоянке, говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал - в самолетах пассажиров и членов экипажей не было. У воздушных судов есть повреждения.

Следователи Уральского СУ на транспорте СК по данному факту проводят проверку.

Согласно фотографиям, опубликованным на сайте ведомства, самолет ATR-72 принадлежит авиакомпании "ЮТэйр", Як-40 - "Скол".

В пресс-службе "ЮТэйр" сообщили "Интерфаксу", что "авиакомпания расследует причины случившегося".

"В аэропорту Сургута при техническом обслуживании самолета АTR-72 произошло смещение воздушного судна в сторону находившегося на стоянке Як-40. Пассажиры и экипаж на борту отсутствовали, пострадавших нет", - пояснили в компании.

Комментарием авиакомпании "Скол" агентство пока не располагает.