Срыв тормозов мог стать причиной столкновения самолетов в аэропорту Сургута

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Самолет ATR-72 с запущенными двигателями наехал на самолет Як-40 в аэропорту Сургута из-за срыва тормозной системы, сообщает в четверг пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По факту инцидента Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку, на место выехал Сургутский транспортный прокурор.

В Уральском следственном управлении на транспорте СК уточнили, что судно ATR-72 принадлежит авиакомпании "ЮТэйр", а Як-40 - авиакомпании "Скол".

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в аэропорту Сургута самолет ATR-72 с запущенными двигателями начал самопроизвольное движение и наехал на Як-40, находившийся на стоянке. В результате инцидента никто не пострадал - в самолетах пассажиров и членов экипажей не было. У воздушных судов есть повреждения.

Следователи Уральского СУ на транспорте СК по данному факту проводят проверку.

В пресс-службе "ЮТэйр" сообщили "Интерфаксу", что "авиакомпания расследует причины случившегося". Комментарием авиакомпании "Скол" агентство пока не располагает.